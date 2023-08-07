56 قتيلًا ومفقودًا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

لقي ما لا يقل عن أربعة مهاجرين، حتفهم وفقد 51 آخرون بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية، وفقًا لمصدر قضائي لرويترز أمس الأحد.

تفاصيل الحادثة

وأردف أن جميع المهاجرين الذين غرقوا قبالة السواحل في تونس كانوا على متن المركب من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

ومن ناحية أخرى، كشف خفر السواحل الإيطالي، أمس الأحد، عن انتشال جثتين وإنقاذ 57 شخصًا قبالة جزيرة لامبيدوزا الجنوبية، وسط تقارير عن فقدان أكثر من 30 شخصًا في أعقاب حطام سفينتين.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، نقلًا عن روايات ناجين، أن زورقين للمهاجرين انطلقوا من ميناء صفاقس، بؤرة أزمة الهجرة في تونس، غرقًا يوم السبت وهما في طريقهما إلى أوروبا.

وذكرت أنسا إن إحدى السفينتين كانت تحمل 48 شخصًا، والثانية 42 شخصًا، مشيرة إلى أن خفر السواحل عثر على الناجين على بعد حوالي 23 ميلًا بحريًّا (46 كم) جنوب غرب لامبيدوزا.

وتابع المتحدث باسم خفر السواحل أنه لا يمكنه سوى تأكيد عدد الناجين وانتشال جثتين تعود لسيدة ورضيع لا يتجاوز عمره العام.