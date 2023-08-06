6 صباحًا حملة للتوعية بأهمية تهيئة الأطفال للعام الدراسي الجديد

يطلق مجلس شؤون الأسرة غدًا الأربعاء، حملة بعنوان “6 صباحًا”؛ تزامنًا مع العودة للدراسة تستهدف أولياء الأمور لتوعيتهم بأهمية تهيئة الأطفال لبدء رحلتهم الدراسية الجديدة بإيجابية ودعم استقرارهم النفسي، للانطلاق في طريق العلم والمعرفة وتحقيق مستقبل مُزدهر.

رسائل اتصالية مهمة

وتستعرض الحملة التي تستمر لمدة 5 أيام عددًا من الرسائل الاتصالية منها احتواء مخاوف الأبناء ومرافقتهم ليومهم الدراسي الأول لتعزيز استقرارهم النفسي ونجاحهم الدراسي، تكوين اتجاهات نفسية إيجابية لدى الأبناء تجاه المدرسة للمساهمة في سرعة تقبلهم لمرحلتهم الدراسية الجديدة، الحوار الفاعل مع الأبناء لتحفيزهم على التحدث بانفتاح عن ما يواجهونه خلال يومهم الدراسي، اللمسة الأسرية والرعاية الحانية على الأبناء خلال يومهم الدراسي لدعم شعورهم الإيجابي تجاه المدرسة، والتأكيد على دعم الأسرة للطالب الجديد لتحقيق الطموحات الدراسية والنجاحات المستقبلية.

تصميم وفيديو إعلاني

وتتضمن الحملة تصميمًا إعلانيًا وفيديو إعلانيًا وتصاميم توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ مجلس شؤون الأسرة.

وتأتي الحملة امتدادًا للجهود التي يقوم بها مجلس شؤون الأسرة في تعزيز دور الأسرة وتقديم الدعم اللازم للأبناء لمواجهة تحديات موسم الدراسة الجديد والتكيف معه.