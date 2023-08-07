7 خطوات لنقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور

أعاد الخبير التربوي نايف الشمري، التذكير بخطوات نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى، وذلك مع قرب عودة الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام 1445هـ.

نقل الطلاب إلى مدرسة أخرى

وقال الشمري في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس” إن خطوات نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى تتمثل في:

تسجيل الدخول على نظام نور

الدخول على طلب نقل إلى مدرسة.

توضيح اسم الطالب المُراد نقله.

تحديد الإدارة المُراد النقل منها.

اختيار إدارة التعليم المراد النقل إليها.

اختيار اسم المدرسة المُراد النقل إليها.

الضغط على زر “تثبيت” بعد الانتهاء.

عودة الطلاب للمدارس

ومن المقرر أن يعود الطلاب والطالبات إلى الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 4 صفر عام 1445 هـ.

فيما يعود المشرفون التربويون ومنسوبو مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال يوم الأحد الموافق 26 محرم الجاري.