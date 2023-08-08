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التقيد بارتداء زي موحد نظيف أبرزها

8 اشتراطات للعاملين في منشآت تداول الأغذية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
8 اشتراطات للعاملين في منشآت تداول الأغذية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت أمانة الأحساء ممثلة في وحدة الرقابة البلدية، عن اشتراطات العاملين في منشآت تداول الأغذية.

اشتراطات العاملين في المنشآت

وأوضحت أمانة الأحساء، أن اشتراطات العاملين في منشآت تداول الأغذية تتمثل في وجود شهادة صحية سارية، وجود شهادة التثقيف الصحي، أن يكون خاليًا من الأمراض المعدية، والالتزام بارتداء مهمات الوقاية الشخصية.

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وإلى جانب ذلك، يجب التقيد بارتداء زي موحد نظيف وموضح فيه اسم المنشأة، عدم ارتداء المتعلقات الشخصية، وعدم ممارسة الأعمال التي قد تلوث الأغذية من (الأكل، الشرب، التدخين، البصق، التمخط) في أماكن العمل، مع الالتزام بالنظافة الشخصية (غسل اليدين، وتقليم الأظافر).

غرامة تداول الأغذية المخالفة

وفي سياق متصل، حذرت النيابة العامة من تداول أية مواد غذائية مخالفة، مؤكدة أن عقوبة من يخالف ذلك تصل إلى السجن 10 سنوات أو الغرامة بما يصل إلى 10 ملايين ريال أو بهما معًا.

وأوضحت أنه وفقًا للمادة 36 من نظام الغذاء يحظر التسبب عمدًا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة مؤكدة أنها تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال.

وأشارت إلى أن العقوبات المقررة في الأنظمة هي:

  • السجن مدة تصل إلى عشر سنوات.
  • أو بغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بهما معًا.
  • منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا.
  • تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا.
  • إلغاء الترخيص.
  • نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف.

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