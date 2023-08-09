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بداية من العام القادم

9 حالات تعلق بها الدراسة من حضورية إلى تعليم عن بعد

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
9 حالات تعلق بها الدراسة من حضورية إلى تعليم عن بعد
المواطن - فريق التحرير

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تتخذ الإدارات التعليمية قرارات خاصة بتعليق الدراسة وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، وفقًا للأنظمة المتبعة في كل إدارة وكل مرحلة، وذلك في حالات معينة مرتبطة، حفاظًا على صحة الطلبة والطالبات، وسلامتهم، وحرصًا على استمرار العملية التعليمية وعدم تعطلها لأي أسباب أي كانت.

9 حالات

بدورها، كشفت وكالة تعليق الدراسة، المهتمة بشؤون الدراسة وأخبار التعليم، في منشور عبر منصة إكس، أن بداية من العام القادم، سيتم تعليق الدراسة في الحالات التالية:

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  • الأمطار الغزيرة.
  • الأمراض المعدية.
  • الزيارات الرسمية التي تستضيفها السعودية.
  • الأحداث العالمية.
  • الأعمال التطويرية التي تطرأ على المبنى المدرسي.
  • انقطاع التيار الكهربائي.
  • عدم توفر المياه بالمبنى المدرسي ليوم واحد.
  • احتراق المبنى المدرسي.
  • انهيار جزء من المبنى المدرسي.

التعليم عن بعد

ويتم تحويل الدراسة من الحضورية إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي.

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