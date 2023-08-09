وزير الخارجية الأمريكي: فاغنر تستغل عدم الاستقرار في النيجر منع عمران خان من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات رينارد يقترب من إنجاز تاريخي بعد فوز فرنسا ضد المغرب 9 حالات تعلق بها الدراسة من حضورية إلى تعليم عن بعد زلزال قوته 5.6 درجات يضرب تنزانيا تراجع في موقف نيجيريا بشأن انقلاب النيجر خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي اعتماد 6 رياضات في دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023 تفوق كاسح لـ الهلال ضد الشباب تاريخيًا السديس: ثقة سامية تحتم بذل المزيد من الجهد لتطوير الشؤون الدينية بالحرمين
تتخذ الإدارات التعليمية قرارات خاصة بتعليق الدراسة وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، وفقًا للأنظمة المتبعة في كل إدارة وكل مرحلة، وذلك في حالات معينة مرتبطة، حفاظًا على صحة الطلبة والطالبات، وسلامتهم، وحرصًا على استمرار العملية التعليمية وعدم تعطلها لأي أسباب أي كانت.
بدورها، كشفت وكالة تعليق الدراسة، المهتمة بشؤون الدراسة وأخبار التعليم، في منشور عبر منصة إكس، أن بداية من العام القادم، سيتم تعليق الدراسة في الحالات التالية:
ويتم تحويل الدراسة من الحضورية إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي.