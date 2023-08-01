97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر

بلغت الصادرات السلعية خلال شهر مايو 2023م 97.1 مليار ريال، مقابل 143.0 مليارًا خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 45.9 مليار ريال, وبنسبة (32.1%) حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء.

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر مايو 2023م بلغت 72.0 مليار ريال، مقابل 115.5 مليارًا خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.5 مليار ريال، وبنسبة 37.7%, وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.

الصادرات غير البترولية

ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2023م 25.1 مليار ريال، مقابل 27.5 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال، بنسبة 8.7%.

فيما بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو 2023م 67.7 مليار ريال، مقابل 56.0 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بارتفاع مقداره 11.7 مليار ريال, وبنسبة (20.9%).

المرجع الإحصائي

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