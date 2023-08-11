ChatGPT يصل إلى السعودية بعد طول انتظار

وصل روبوت الدردشة المشهور شات جي بي تي ChatGPT إلى السعودية، بعد طول انتظار، وفقًا لعدد من المستخدمين.

شات جي بي تي يصل السعودية

وكتب ‏‏‏‏فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة‎‎‎‎ الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في منشور له على إكس: خبر جميل. فتح خدمة ChatGPT رسميًا بالسعودية.

ونشر مستخدمون على منصة التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقًا لقطات شاشة لأجهزتهم المحمولة حيث أظهر تمكنهم من إضافة رقم الهاتف السعودي لاستخدام روبوت الدردشة.

من المعروف أن المستخدمين كانوا في السابق يحتاجون إلى استخدام أرقام هاتف أمريكية للوصول إلى روبوت الدردشة الذي أحدث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ إطلاقه أواخر العام الماضي.

ولم يصدر عن شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI المطورة لروبوت الدردشة أي إعلان رسمي بإطلاق (شات جي بي تي) في السعودية.

إضافة الرقم السعودي

ويأتي الحديث عن توفر روبوت الدردشة في السعودية بالتزامن مع إعلان الشركة عن إتاحة ميزة التعليمات المخصصة لمستخدمي الإصدار المجاني من روبوت الدردشة المشهور شات جي بي تي ChatGPT.

كما يأتي الإعلان بعد أن أطلقت (أوبن أي آي) OpenAI في 25 يوليو الماضي تطبيقها الخاص بـ (شات جي بي تي) في متجر (جوجل بلاي) Google Play.

من المعروف أن روبوت الدردشة من (أوبن أي آي) أحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاقه أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك لإمكاناته المميزة في الإجابة عن الأسئلة بلغة طبيعية أشبه بلغة البشر.