Icon

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول بـ الدوري الإنجليزي Icon حريق ضخم يلتهم مجمعًا صناعيًا غرب تورونتو Icon الجماهير: عدم التأجيل لـ الهلال والنصر يضمن الشفافية Icon اجتماع لإيكواس في غانا بشأن النيجر Icon تشكيل مباراة الأهلي والحزم في افتتاح دوري روشن Icon مشهد يحبس الأنفاس لجلسة معلقة في الباحة Icon وزير العدل الأمريكي يعيّن مدعيًا مستقلًا للتحقيق مع نجل بايدن Icon 500 ريال غرامة المخالفين للائحة وسائل النقل العام Icon جاهزية ملعب عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن Icon إخماد حريق نشب في مصنع بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي

ChatGPT يصل إلى السعودية بعد طول انتظار

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٠ مساءً
ChatGPT يصل إلى السعودية بعد طول انتظار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل روبوت الدردشة المشهور شات جي بي تي ChatGPT إلى السعودية، بعد طول انتظار، وفقًا لعدد من المستخدمين.

شات جي بي تي يصل السعودية

وكتب ‏‏‏‏فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة‎‎‎‎ الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في منشور له على إكس: خبر جميل. فتح خدمة ChatGPT رسميًا بالسعودية.

قد يهمّك أيضاً
تراجع طفيف لأسعار النفط

تراجع طفيف لأسعار النفط

صندوق الثروة السيادي يشكل خارطة طريق للنهوض الاقتصادي في السعودية

صندوق الثروة السيادي يشكل خارطة طريق للنهوض الاقتصادي في السعودية

ونشر مستخدمون على منصة التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقًا لقطات شاشة لأجهزتهم المحمولة حيث أظهر تمكنهم من إضافة رقم الهاتف السعودي لاستخدام روبوت الدردشة.

من المعروف أن المستخدمين كانوا في السابق يحتاجون إلى استخدام أرقام هاتف أمريكية للوصول إلى روبوت الدردشة الذي أحدث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ إطلاقه أواخر العام الماضي.

ولم يصدر عن شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI المطورة لروبوت الدردشة أي إعلان رسمي بإطلاق (شات جي بي تي) في السعودية.

إضافة الرقم السعودي

ويأتي الحديث عن توفر روبوت الدردشة في السعودية بالتزامن مع إعلان الشركة عن إتاحة ميزة التعليمات المخصصة لمستخدمي الإصدار المجاني من روبوت الدردشة المشهور شات جي بي تي ChatGPT.

كما يأتي الإعلان بعد أن أطلقت (أوبن أي آي) OpenAI في 25 يوليو الماضي تطبيقها الخاص بـ (شات جي بي تي) في متجر (جوجل بلاي) Google Play.

من المعروف أن روبوت الدردشة من (أوبن أي آي) أحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاقه أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك لإمكاناته المميزة في الإجابة عن الأسئلة بلغة طبيعية أشبه بلغة البشر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم