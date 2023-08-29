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Dreams ميزة سناب شات الجديدة بالذكاء الاصطناعي

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
Dreams ميزة سناب شات الجديدة بالذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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تتيح ميزة سناب شات الجديدة “Dreams”، لمستخدمي التطبيق تجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في الصور الشخصية ما يمنح البرنامج ميزة وأفضلية مقارنة بغيره من تطبيقات التواصل.

ميزة سناب شات الجديدة

وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية ومواقع للتقنية، تعزز هذه الميزة الجديدة التي أطلقها سناب شات، تعبير المستخدمين عن أنفسهم بإنشاء صور خيالية بسيناريوهات مختلفة، مثل حورية البحر في مناظر بحرية عميقة أو صورة ملكية في عصر النهضة.

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وللبدء في استخدام Dreams، يجب على المستخدمين التوجه إلى أيقونة “الذكريات” في سناب شات، حيث توجد علامة تبويب جديدة لـ Dreams.

8 صور مجانية

وباستخدام عدد قليل من صور السيلفي، يمكن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي مخصص والبدء في تحقيق أحلامك، وسيحصل المستخدمون على الحزمة الأولى من Dreams، والتي تتضمن ثماني صور، مجانًا.

وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين شراء حزم إضافية مقابل 1 دولار.

كما يعطي تطبيق سناب شات خيارات إضافة صور سيلفي، سواء عن طريق التقاطها مباشرة أو تحميلها من التخزين، والاستفادة منها لتحويلها إلى أخرى مع خلفيات مختلفة حسب الحزمة التي يحددها المستخدم.

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