توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الأحد المقبل التشكيل المتوقع لـ ديربي النصر ضد الشباب تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا تغضب أوكرانيا Dreams ميزة سناب شات الجديدة بالذكاء الاصطناعي إدين هازارد يرفض عروض 7 أندية إطلاق برنامج Fuel لتدريب 100 ألف مواطن على الوظائف الرقمية الخريف يبدأ الجمعة مع توقعات بأمطار أعلى من المعدل منع بعض أدوات التشجيع لجماهير الأهلي يثير أزمة 30 ألف ريال غرامة التعدي على قنوات تصريف مياه الأمطار بجدة جماهير الاتحاد تنتقد تمسك الإدارة بـ أحمد حجازي
تتيح ميزة سناب شات الجديدة “Dreams”، لمستخدمي التطبيق تجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في الصور الشخصية ما يمنح البرنامج ميزة وأفضلية مقارنة بغيره من تطبيقات التواصل.
وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية ومواقع للتقنية، تعزز هذه الميزة الجديدة التي أطلقها سناب شات، تعبير المستخدمين عن أنفسهم بإنشاء صور خيالية بسيناريوهات مختلفة، مثل حورية البحر في مناظر بحرية عميقة أو صورة ملكية في عصر النهضة.
وللبدء في استخدام Dreams، يجب على المستخدمين التوجه إلى أيقونة “الذكريات” في سناب شات، حيث توجد علامة تبويب جديدة لـ Dreams.
وباستخدام عدد قليل من صور السيلفي، يمكن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي مخصص والبدء في تحقيق أحلامك، وسيحصل المستخدمون على الحزمة الأولى من Dreams، والتي تتضمن ثماني صور، مجانًا.
وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين شراء حزم إضافية مقابل 1 دولار.
كما يعطي تطبيق سناب شات خيارات إضافة صور سيلفي، سواء عن طريق التقاطها مباشرة أو تحميلها من التخزين، والاستفادة منها لتحويلها إلى أخرى مع خلفيات مختلفة حسب الحزمة التي يحددها المستخدم.