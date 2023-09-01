آخر صورة للشاعر كريم العراقي قبل رحيله

انتشرت صورة للشاعر كريم العراقي قبل وفاته خارج البلاد عن عمر ناهز 68 عامًا متأثرًا بإصابته بمرض عضال، فيما نعته باقة كبيرة من الكتاب والفنانين والمثقفين العراقيين والعرب عامة.

صراع مع السرطان

فعلى مدى أربعة أعوام صارع الرجل الستيني مرض السرطان، دون أن تفارق الابتسامة وجهه.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي في بغداد، عبدالرزاق الربيعي، أن أكثر من 90 جرعة كيمياوي، وما يزيد على 25 عملية جراحية، لم تجهض عزيمة أبو ضفاف.

ونشر الربيعي صورتين للراحل على حسابه في تويتر، شارحًا أن الأولى التقطت في الشارقة سنة 2019، أما الثانية فكانت قبل توجهه لتلقي علاجه الكيمياوي الأخير.

لم يكسرها المرض

لكن المفارقة أن كريم عودة وهو اسمه الأصلي، بدا وكأن ابتسامته لم تتغير، ولم يكسرها المرض.

وكانت نقابة الفنانين العراقيين أعلنت بوقت سابق، اليوم الجمعة، وفاة أشهر كتّاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية.

واشتهر كريم العراقي بتأليف كلمات المئات من الأغاني، حيث تعاون مع كبار المطربين، أمثال حسين نعمة وسعدون جابر ورضا الخياط.