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بعد ضمه في الميركاتو الصيفي

أبرز أرقام موديست قبل الانتقال للأهلي المصري

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
أبرز أرقام موديست قبل الانتقال للأهلي المصري
المواطن - فريق التحرير

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نجحت إدارة النادي الأهلي المصري في حسم صفقة النجم الفرنسي أنتوني موديست، لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي المصري يحسم الصفقة

وأعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسميًا مع موديست صاحب الـ35 عامًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، بعقد ممتد لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لعام إضافي آخر.

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ودخلت الإدارة الأهلاوية في مفاوضات مع أكثر من مهاجم خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تتمكن من حسم الصفقة، قبل أن تنجح مؤخرًا في ضم النجم الفرنسي، وسط حالة من الانقسام بين الجماهير، نظرًا لكبر سنه.

أنتوني موديست
اللاعب الفرنسي – المصدر Al Ahly SC

أرقام أنتوني موديست

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، أبرز أرقام أنتوني موديست قبل الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، حيث خاض 110 مباراة مع الأندية خلال آخر 4 مواسم.

أنتوني موديست
اللاعب الفرنسي

وساهم النجم الفرنسي في تسجيل 35 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 30 مرة، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وقام بـ219 تسديدة، بينهم 77 تسديدة على المرمى، وتبلغ نسبة ترجمة الأهداف 14%، ومنحته شبكة “سوفاسكور” تقييمًا بـ6.85 درجة.

أنتوني موديست
اللاعب الفرنسي

ويتواجد موديست مع بعثة الأهلي المصري في الطائف، استعدادًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الإفريقي، ويتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء؛ لعدم مشاركته في التدريبات الجماعية سوى أمس.

أنتوني موديست
اللاعب الفرنسي – المصدر Al Ahly SC

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