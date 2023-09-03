أجواء حارة نهارًا وأمطار متفاوتة بعدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على معظم المناطق، بينما تظل درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا التوقيت من العام.
وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن النماذج العددية للطقس تشير إلى هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة.
ولفت إلى أن الأمطار تمتد إلى أجزاء متفرقة من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة واليمن وعُمان والإمارات وتسبقها برياح نشطة ومغبرة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها, كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.