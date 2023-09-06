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هيكلها أكثر متانة ومقاوم للماء والغبار

أحدث تسريب لمواصفات ساعة Xiaomi المنتظرة

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
أحدث تسريب لمواصفات ساعة Xiaomi المنتظرة
المواطن - فريق التحرير

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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بالساعة الذكية الجديدة التي ستكشف عنها Xiaomi قريبًا.

مواصفات الساعة

وبحسب أحدث التسريبات فإن ساعة Xiaomi Watch S3 الجديدة ستكون شبيهة من حيث التصميم بساعات Xiaomi Watch S2  لكنها ستحصل على هيكل أكثر متانة ومقاوم للماء والغبار.

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ومن المفترض أن تأتي الساعة بهيكل دائري الشكل وزنه 49 غ، مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وستجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 1.45 بوصة دقة عرضها (466/326 ) بيكسل تقريبا.

ووفقًا لوسائل الإعلام، ستحصل Xiaomi Watch S3 على تطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم وعدد الخطوات التي يمشيها يوميًا، وتطبيقات لمراقبة لقياس معدلات النبض ونسبة الأكسجة في الدم.

وستجهّزها Xiaomi بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية أكبر من تلك الموجودة في ساعات Watch S2، وستكون سعة البطارية 520 ميلي أمبير على الأغلب.

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