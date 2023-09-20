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بسبب عدم تحديث خرائطها

أسرة أمريكية تقاضي جوجل بتهمة الإهمال

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
أسرة أمريكية تقاضي جوجل بتهمة الإهمال
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم أسرة أمريكية مقاضاة جوجل بتهمة الإهمال في تحديث خرائطها.

إرشادات خرائط جوجل

وقالت الأسرة، التي تنتمي إلى ولاية كارولينا الشمالية: إن أحد أفرادها توفي بعدما قاد سيارته لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقًا لإرشادات خرائط جوجل.

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واتهمت الشركة العملاقة بالإهمال، مشيرةً إلى أن جوجل كانت قد أبلغت بانهيار الجسر، لكنها لم تحدّث نظام الملاحة الخاص بها.

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