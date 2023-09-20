أسرة أمريكية تقاضي جوجل بتهمة الإهمال

تعتزم أسرة أمريكية مقاضاة جوجل بتهمة الإهمال في تحديث خرائطها.

إرشادات خرائط جوجل

وقالت الأسرة، التي تنتمي إلى ولاية كارولينا الشمالية: إن أحد أفرادها توفي بعدما قاد سيارته لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقًا لإرشادات خرائط جوجل.

واتهمت الشركة العملاقة بالإهمال، مشيرةً إلى أن جوجل كانت قد أبلغت بانهيار الجسر، لكنها لم تحدّث نظام الملاحة الخاص بها.