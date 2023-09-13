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سقط في النهر بعد تحطم قاربه

أسماك البيرانا تفترس رجلًا سقط بنهر الأمازون

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
أسماك البيرانا تفترس رجلًا سقط بنهر الأمازون
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل الإعلام أن رجلًا لقي حتفه بعد أن أكلته أسماك البيرانا المفترسة، بعد تحطم قاربه في نهر الأمازون وسقوطه في الماء.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، تم اكتشاف جثة جوني خوسيه سيلفا على نهر كويابا في باراو دي ميلجاسو بالبرازيل، مساء يوم السبت.

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واصطدم قاربان يحملان خمسة ركاب، وتم إنقاذ ثلاثة أحياء، بينما لا يزال الشخص الآخر، فاغنر سيلفا، مفقودًا ويفترض أنه مات.

وبحسب صحيفة مترو، عثر على جثة سيلفا البالغ من العمر 38 عامًا مصابة بعدة عضات والتهمت أسماك البيرانا أجزاء منها عندما تم انتشاله من الماء ووضعه على متن قارب إنقاذ.

وأفادت البحرية البرازيلية بأنها أرسلت فريق بحث وإنقاذ إلى الموقع فور علمها بالحادث.

سبب الحادث وظروفه

وتابع متحدث باسم الشرطة: تم البدء في إجراء إداري لتحديد سبب الحادث وظروفه والمسؤولية عنه.

وتعد أسماك البيرانا أخطر وأشرس الأسماك التي تعيش في المياه العذبة، ويمكنها أن تلتهم كامل ضحيتها خلال دقائق معدودة، وتتميز بسرعتها وقدرتها العالية على الهجوم، وتمتلك حاسة شم قوية جدًّا، وتصيبها رائحة الدم في الماء بالجنون والرغبة القوية على الهجوم والافتراس.

وتعيش أسماك البيرانا في أجزاء من حوض الأمازون، وبعض مناطق أمريكا اللاتينية.

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