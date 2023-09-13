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بسبب التدخين والنظام غير الصحي

أعمار المصابين بالجلطات في السعودية ما بين 30 و40 عامًا

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
أعمار المصابين بالجلطات في السعودية ما بين 30 و40 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور محمد المحمدي، من خطورة التدخين على الصحة والحياة، مؤكدًا أن أنواع الجلطات القلبية ثابتة منذ فترة طويلة.

أعمار المصابين بالجلطات

وقال المحمدي في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه نظرًا لأسلوب الحياة غير الصحي والتدخين والجينات في الهواء، فإن الجلطات القلبية في السعودية تصيب عددًا كبيرًا من الأشخاص.

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وأضاف أن أعمار الأشخاص الذين يصابون بالجلطات في المجتمع السعودي تتراوح أعمارهم بين الـ 30 والـ 40 عامًا على خلاف الدول الأخرى.

عدم التدخين

ولفت إلى أن حياة الأشخاص الذين يصابون بالجلطات تكون مثل السابق، لكن يعتمد على نوع الجلطة، فإذا كان نوع الجلطة خفيفًا فيعود لشخص إلى حياته الطبيعية، وإذا كان نوع الجلطة حادًا وأثر على عضلة القلب فتؤثر على حياته في المستقبل، ناصحًا بعدم التدخين لكي يحافظ الشخص على صحته مع ممارسة الرياضة بشكل معتاد.

 

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