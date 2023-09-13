أعمار المصابين بالجلطات في السعودية ما بين 30 و40 عامًا

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حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور محمد المحمدي، من خطورة التدخين على الصحة والحياة، مؤكدًا أن أنواع الجلطات القلبية ثابتة منذ فترة طويلة.
وقال المحمدي في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه نظرًا لأسلوب الحياة غير الصحي والتدخين والجينات في الهواء، فإن الجلطات القلبية في السعودية تصيب عددًا كبيرًا من الأشخاص.
وأضاف أن أعمار الأشخاص الذين يصابون بالجلطات في المجتمع السعودي تتراوح أعمارهم بين الـ 30 والـ 40 عامًا على خلاف الدول الأخرى.
ولفت إلى أن حياة الأشخاص الذين يصابون بالجلطات تكون مثل السابق، لكن يعتمد على نوع الجلطة، فإذا كان نوع الجلطة خفيفًا فيعود لشخص إلى حياته الطبيعية، وإذا كان نوع الجلطة حادًا وأثر على عضلة القلب فتؤثر على حياته في المستقبل، ناصحًا بعدم التدخين لكي يحافظ الشخص على صحته مع ممارسة الرياضة بشكل معتاد.
فيديو | استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين د. محمد المحمدي: نظرا لأسلوب الحياة غير الصحي والتدخين.. الجلطات القلبية في المملكة تصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 30 والـ 40 عاما على خلاف الدول الأخرى#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/t3R0gxz3Fg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 13, 2023