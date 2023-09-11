أكثر من 20 اتفاقية بـ منتدى الاستثمار السعودي الهندي

انطلقت أعمال منتدى الاستثمار السعودي الهندي، اليوم الاثنين، حيث شهدت توقيع عدة اتفاقيات بين الجانبين لتعزيز التعاون والشراكة في عدة مجالات أبرزها الطاقة.

وبحسب تقرير مصور لـ “قناة الإخبارية” ، فقد شهد المنتدى توقيع أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مسؤولي البلدين، تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم للهند، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس الهند ورئيس الوزراء الهندي.

منتدى الاستثمار

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية عن تنظيم منتدى للاستثمار خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند، والتي ستركز على مشاريع تشمل قطاعات الكيماويات والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا.

ثاني أكبر شريك تجاري

وتعد الهند من أكبر مستوردي الخام السعودي، ما يجعلها ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة بعد الصين، في وقت تتحول فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا لشراء خام الشرق الأوسط مع ارتفاع تكلفة الشحنات الروسية.

ووفقاً لبيان وزارة الاستثمار، فإن المنتدى الاستثماري في الهند يأتي في أعقاب فعاليات مماثلة قامت بها السعودية في إيطاليا واليابان والبرازيل وفرنسا كجزء من جهود أوسع لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.