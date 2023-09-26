أكثر من 300 قتيل وجريح بانفجار مستودع وقود في كراباخ

أكد مسؤولون محليون في إقليم ناغورني كراباخ، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل 20 شخصاً على الأقل في حادث انفجار مستودع للوقود في الإقليم.

عشرات القتلى والجرحى

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت في وقت سابق عن أمين المظالم في ناغورني كراباخ قوله إن 290 شخصاً على الأقل أصيبوا بعد انفجار في محطة تزود بالوقود في المنطقة.

حالات خطيرة

وأضاف أن معظم المصابين في حالة خطيرة وسيجري نقلهم إلى مكان آخر جوا لأن كراباخ ليس بوسعها تقديم العلاج الملائم لهم جميعا.

فرار آلاف الأرمن

وجاء الانفجار مع فرار آلاف الأرمن من المنطقة الجبلية بعد هزيمة المقاتلين الانفصاليين في كراباخ على يد أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة الأسبوع الماضي.

ووفقاً لأحدث البيانات، وصل 13350 نازحاً إلى أرمينيا حتى الخامسة صباح اليوم الثلاثاء.