Icon

“تام التنموية” تعلن ترسية عقد مع هيئة السياحة بـ 14.8 مليون ريال Icon إنشاء أول مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في العيينة Icon أكثر من 300 قتيل وجريح بانفجار مستودع وقود في كراباخ Icon ارتفاع أرباح “دار المركبة” إلى 3.2 مليون ريال بنسبة 11.2% Icon رسمياً.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر Icon 5 مواطنين و4 مقيمين بقبضة الأمن البيئي Icon وزارة الطاقة تعلن عن 56 وظيفة في 11 مدينة Icon حفر الباطن والأحساء الأعلى حرارة بـ 44 مئوية Icon ضبط مروجين وإحباط تهريب الأقراص المحظورة بالشمالية وعسير Icon السعودية تستهدف استثمارات بـ 78 مليار ريال بالقطاع الغذائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عشرات المصابين حالتهم خطيرة

أكثر من 300 قتيل وجريح بانفجار مستودع وقود في كراباخ

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
أكثر من 300 قتيل وجريح بانفجار مستودع وقود في كراباخ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد مسؤولون محليون في إقليم ناغورني كراباخ، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل 20 شخصاً على الأقل في حادث انفجار مستودع للوقود في الإقليم.

عشرات القتلى والجرحى

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت في وقت سابق عن أمين المظالم في ناغورني كراباخ قوله إن 290 شخصاً على الأقل أصيبوا بعد انفجار في محطة تزود بالوقود في المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
رونالدو خارج التشكيل المتوقع لـ النصر ضد نادي أحد

رونالدو خارج التشكيل المتوقع لـ النصر ضد نادي أحد

خالد عبدالرحمن يطل على أهالي الجوف بأوبريت وطني

خالد عبدالرحمن يطل على أهالي الجوف بأوبريت وطني

حالات خطيرة

وأضاف أن معظم المصابين في حالة خطيرة وسيجري نقلهم إلى مكان آخر جوا لأن كراباخ ليس بوسعها تقديم العلاج الملائم لهم جميعا.

فرار آلاف الأرمن

وجاء الانفجار مع فرار آلاف الأرمن من المنطقة الجبلية بعد هزيمة المقاتلين الانفصاليين في كراباخ على يد أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة الأسبوع الماضي.

ووفقاً لأحدث البيانات، وصل 13350 نازحاً إلى أرمينيا حتى الخامسة صباح اليوم الثلاثاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة الأخدود ضد الاتحاد
الرياضة

شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة...

الرياضة
كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي بالرياضة العالمية
الرياضة

كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي...

الرياضة
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

وظائف
لقاءات لـ الخريف في بكين لاستقطاب استثمارات نوعية للسعودية
السعودية اليوم

لقاءات لـ الخريف في بكين لاستقطاب استثمارات...

السعودية اليوم
العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى
السعودية اليوم

العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى

السعودية اليوم
ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيسة الهند ورئيس وزرائها
محمد بن سلمان

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيسة الهند...

محمد بن سلمان
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

وظائف
“الزامل للصناعة” تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 28.2%
السوق

“الزامل للصناعة” تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 28.2%

السوق