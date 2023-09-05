أكثر من 4500 شركة محلية ودولية تعمل في قطاع الترفيه

منذ نشأتها في عام 2016، رخصت الهيئة العامة للترفيه لأكثر من 4500 منشأة لتنفيذ الأنشطة الترفيهية والمساندة لها في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع في أكثر من 100 مدينة، تعمل 1,206 منها في تنظيم الفعاليات.

منشآت الترفيه

ويتقاسم قطاع الترفيه في مجالاته المختلفة أعمال المنشآت، حيث تم ترخيص 1,579 مطعمًا ومقهى في مجال العروض الحية في المطاعم والمقاهي، إضافة إلى 257 منشأة تعمل في مجال مراكز الترفيه، و17 منشأة في مجال مدن الملاهي.

وفي المجالات المساندة لقطاع الترفيه تم ترخيص 645 منشأة في خدمات تشغيل المرافق الترفيهية، في حين تقوم 128 منصة بإدارة وبيع التذاكر، إضافة إلى 537 منشأة في إدارة وتطوير المواهب، فضلًا عن 393 منشأة أخرى تعمل في تنظيم وإدارة الحشود، كما تقوم مجموعة من الشركات بأدوار متعددة في عدد من المجالات المتعلقة بالترفيه وقطاعاته الداخلية.

قوة قطاع الترفيه

وتقدم الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها المتنوعة فرصًا استثمارية ضخمة، تتمثل في تمكين الشركات المحلية ودعمها، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في السعودية، حيث تم ترخيص أكثر من 70 منشأة أجنبية، فضلًا عن توفير الوظائف في مختلف المجالات.