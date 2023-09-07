تراجع أسعار النفط وسط مخاوف إزاء الطلب في الصين وفصل الشتاء أمانة جدة تتعقب الظواهر السلبية وتتلف 604 بسطات عشوائية الأمر بالمعروف تُفعّل برنامجي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” و”ولا تسرفوا” بالخرج سعود الطبية توضح الفرق بين الزهايمر والخرف وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بروضة هباس محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع السديس: الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة أولويات ولاة أمرنا الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.2%.. مؤشرات لقوة ومتانة الاقتصاد السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة لتثري نمط حياة الفرد
صادرت أمانة محافظة جدة أكثر من 524 طنًا من الخضار والفاكهة في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 16 بلدية فرعية، ضمن جهودها الرقابية الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف 126 من العربات العشوائية فيما إزالة 478 بسطة في مواقع متفرقة، وتنوعت المواد المعروضة عشوائيا لتشمل الخضار والفاكهة والملبوسات، مبينة أن كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك سُلّمت للجمعيات الخيرية.
وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين؛ حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنة تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر.