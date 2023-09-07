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خلال شهر أغسطس الماضي

أمانة جدة تتعقب الظواهر السلبية وتتلف 604 بسطات عشوائية

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
أمانة جدة تتعقب الظواهر السلبية وتتلف 604 بسطات عشوائية
المواطن - فريق التحرير

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صادرت أمانة محافظة جدة أكثر من 524 طنًا من الخضار والفاكهة في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 16 بلدية فرعية، ضمن جهودها الرقابية الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.

إزالة بسطات عشوائية

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف 126 من العربات العشوائية فيما إزالة 478 بسطة في مواقع متفرقة، وتنوعت المواد المعروضة عشوائيا لتشمل الخضار والفاكهة والملبوسات، مبينة أن كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك سُلّمت للجمعيات الخيرية.

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مواصلة الجولات الميدانية

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين؛ حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنة تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر.

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