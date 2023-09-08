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أمريكا تسجن رجل أعمال روسيًّا 9 سنوات

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
أمريكا تسجن رجل أعمال روسيًّا 9 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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أمرت محكمة أمريكية، بسجن رجل أعمال روسي، له علاقات بالكرملين، تسع سنوات، بعد إدانته بالمشاركة في مخطط مرابحة داخلية بقيمة 93 مليون دولار، تتضمن معلومات أرباح سرية مقرصنة حول شركات متعددة.

جلسة النطق بالحكم

وأكد مساعد المدعي العام الأمريكي سيث كوستو، وذلك خلال جلسة النطق بالحكم: أن المكاسب الهائلة التي حققها المدعى عليه هنا جاءت من جيوب مستثمرين آخرين، وهذا يلحق ضررًا حقيقيًّا بالأسواق الأمريكية، وطالب المحكمة بالحكم عليه بالسجن 14 عامًا، وفقًا لقناة الحرة الفضائية الأمريكية، اليوم الجمعة.

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ويأتي الحكم الصادر ضد كليوشين بعدما أدانته هيئة محلفين في فبراير، بتهم تتعلق بالمرابحة أو التداول الداخلي، أي تداول أسهم شركة ما أو سنداتها أو خيارات أسهمها، بواسطة شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات غير متاحة للجمهور عن الشركة.

مرابحة داخلية

وقبض على كليوشين في مارس من العام 2021 بسويسرا التي سلمته إلى السلطات الأمريكية للنظر في اتهامات مرابحة داخلية تقدر بعشرات ملايين الدولارات، بعد اختراقه مع شركائه معلومات ومعطيات لمجموعة من الشركات الأمريكية، بينها تيسلا ومايكروسوفت.

وبحسب وسائل إعلام روسية معارضة، فإن كليوشين مقرب من أحد كبار المسؤولين في الكرملين، أليكسي جروموف النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية، وجروموف الذي كان المتحدث باسم الكرملين بين عامي 2000 و2008، هو المسؤول عن وسائل الإعلام داخل الإدارة الرئاسية.

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