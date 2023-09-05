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ضربوا اللص ضربًا مبرحًا حتى فر من المكان

أمريكيون يدافعون عن متاجرهم بعد فقدانهم الأمل في الشرطة

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
أمريكيون يدافعون عن متاجرهم بعد فقدانهم الأمل في الشرطة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات لأصحاب المتاجر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد بدأوا بالدفاع عن ممتلكاتهم بأنفسهم ضد اللصوص بعد فقدهم الأمل في تحرك الشرطة.

ضربوا اللص

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، فإن هذا المتجر اسمه Meza’s يبيع المجوهرات.

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وأظهر الفيديو، المحل الذي يمتلكه أشخاص لاتينيون، وقد أخذوا العصي وسحبوا اللص حتى لا يهرب وضربوه ضربًا مبرحًا حتى فر من المكان.

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