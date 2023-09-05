أمريكيون يدافعون عن متاجرهم بعد فقدانهم الأمل في الشرطة

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وثق مقطع فيديو لقطات لأصحاب المتاجر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد بدأوا بالدفاع عن ممتلكاتهم بأنفسهم ضد اللصوص بعد فقدهم الأمل في تحرك الشرطة.
ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، فإن هذا المتجر اسمه Meza’s يبيع المجوهرات.
وأظهر الفيديو، المحل الذي يمتلكه أشخاص لاتينيون، وقد أخذوا العصي وسحبوا اللص حتى لا يهرب وضربوه ضربًا مبرحًا حتى فر من المكان.
Is this what should be expected when the looting of stores without challenge is permitted?🤔
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El Monte in Los Angeles County
Via @ABC7:
Employees at an El Monte jewelry store punched, kicked and used a stick to fight back and chase off a suspected… pic.twitter.com/oL71uwOb5U
— Crime in NYC (@CrimeInNYC) September 3, 2023