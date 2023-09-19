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تتزامن مع ضغوط جوية على مستوى 500 هيكتوباسكال

أمطار السعودية تتأثر بمنخفضات البحر المتوسط والسودان طول العام

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
أمطار السعودية تتأثر بمنخفضات البحر المتوسط والسودان طول العام
المواطن - فريق التحرير

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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند: إنه يمكن تقسيم الفصول في السعودية بوجه عام إلى فصلين.

أمطار السعودية

وأضاف في منشور عبر منصة إكس، الأول: فصل تساقط الأمطار يبدأ عادة من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو، أما الثاني: فصل جاف يبدأ من يونيو حتى منتصف أكتوبر بالنسبة لمعظم مناطق السعودية، عدا الجزء الجنوبي الغربي ومرتفعات جبال السروات التي تتأثر بنظم مطرية صيفية وشتوية، ويمتد أحيانًا هذا الاستثناء حتى مرتفعات الحجاز.

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واستطرد: وتتأثر الأمطار الهاطلة على السعودية- بوجه عام- بنظام المنخفضات الحركية القادمة من البحر المتوسط من جهة، وبنظام منخفض السودان- البحر الأحمر- الحراري من جهة أخرى، هذا على مستوى الضغوط السطحية، وهي تترافق وتتزامن في الحالات المطرية مع ضغوط جوية علوية منخفضة على مستوى 500 هيكتوباسكال، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من آلية الحالات المطرية في السعودية.

طقس اليوم

توقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وتصل إلى 50 كم/ ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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