أمن الطرق يحذر قائدي المركبات بمكة المكرمة

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وقالت قوات أمن الطرق في إنفوجراف صادر عنها على موقع “إكس” “تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من ( بحرة -رابغ ) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد أمطارًا متوسطة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعت القوات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.