Icon

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. الطائرة الإغاثية السعودية الأولى تصل ليبيا Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ النصر ضد الرائد Icon وزارة الدفاع تقدم عروضًا جوية في 14 مدينة احتفاءً باليوم الوطني الـ93 Icon مانشستر يونايتد يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام برايتون Icon ما لا تعرفه عن فيروس نيباه القاتل Icon جداول الحصص الدراسية للأسبوع الخامس لجميع المراحل Icon ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A/A-1 Icon تمريرتا محمد صلاح تُهديانه إنجازًا بعد ثلاثية ليفربول Icon حرائق مروعة تشتعل مجددًا في الجزائر Icon إغلاق التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 12 ليلًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إحالة المتهمين للنيابة وجهة الاختصاص

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات في 3 مناطق

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات في 3 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

ترويج القات والإمفيتامين

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

إنجازات ياسر المسيليم مع الأهلي في 21 سنة

إنجازات ياسر المسيليم مع الأهلي في 21 سنة

وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان

أخبار أمنية
هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف ريال!
السعودية اليوم

هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف
التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة يتصدران أبرز القضايا
السعودية اليوم

التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة...

السعودية اليوم
تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق
السعودية اليوم

تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق

السعودية اليوم
لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب 
السعودية اليوم

لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض...

السعودية اليوم
الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي
آخر الاخبار

الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي

آخر الاخبار
فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار
الترفيه

فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار

الترفيه