إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالمدينة المنورة وجازان

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قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على (4) مواطنين لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزتهم “ساكتون” هوائي وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 72 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.