إحصائية سلبية لـ النصر قبل مواجهة الأهلي

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الأهلي، والتقدم في جدول ترتيب المسابقة.

الأهلي ضيفًا على العالمي

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الأهلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يتواجد العالمي في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بـ15 نقطة.

النصر لا يفوز يوم 22 سبتمبر

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إحصائية سلبية يوم 22 سبتمبر، حيث إنه لم ينجح في تحقيق أي فوز هذا اليوم منذ انطلاقة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008\ 2009.

وخاض العالمي 3 مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين يوم 22 سبتمبر، وتعادل أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في عام 2011 بنتيجة 1\1، وخسر ضد الخليج بهدف دون رد في 2016.

وتعود آخر مباراة خاضها العالمي في الدوري السعودي للمحترفين يوم 22 سبتمبر إلى مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في عام 2017، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.