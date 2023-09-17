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يتواجد بها نحو 500 مهاجر

إخلاء ساحة عامة من المهاجرين في صفاقس التونسية

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
إخلاء ساحة عامة من المهاجرين في صفاقس التونسية
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل إعلام تونسية، إن السلطات أخلت اليوم الأحد ساحة عامة كان يتخذها المئات من المهاجرين مكانًا للاقامة في وسط مدينة صفاقس (وسط شرق).

500 مهاجر

وذكر المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر: أخلت قوات الأمن صباح اليوم (الأحد) ساحة كبيرة كان يتواجد بها نحو 500 مهاجر وسط مدينة صفاقس.

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وأردف بن عمر تم دفعهم للتفرق على شكل مجموعات صغيرة تنقلت في اتجاه مناطق ريفية وفي اتجاد مدن أخرى.

حملة اعتقالات

واستقر المهاجرون وغالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء في ساحة باب الجبلي وسط مدينة صفاقس إثر حملة اعتقالات وطرد من قبل قوات الأمن والأهالي.

وطُرد مئات من المهاجرين يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء من صفاقس، مطلع يوليو الفائت، بعد اشتباكات مع السكان ما تسبب في وفاة تونسي.

وفي الأيام التالية، نقلت الشرطة التونسية نحو ألفي مهاجر على الأقل وفقًا لمنظمات، إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.

200 مهاجر

ووفقًا لتصريحات إعلامية للناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، جاء ذلك فيما شنت السلطات الأمنية في محافظة صفاقس حملة واسعة على المهاجرين والمهربين خلال يومي السبت والأحد أسفرت عن ضبط ما يقارب عن 200 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء يستعدون لتنظيم عملية اجتياز، كما تم حجز 6 قوارب.

وقال الجبابلي إن الهدف هو ضرب الوسطاء الذين يتاجرون بأرواح الناس.

وتسارعت وتيرة أزمة المهاجرين في تونس بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في 21 فبراير ندد فيه بوصول جحافل من المهاجرين في إطار مخطط إجرامي يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في تونس.

وتعتبر صفاقس نقطة الانطلاق الأولى للمهاجرين سواء من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء أو من التونسيين، في عمليات هجرة غير قانونية في اتجاه السواحل الأوروبية.

 

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