Icon

بالأسئلة الاستفهامية الـ5.. لقاء محمد بن سلمان دورة تدريبية للجميع في 30 دقيقة Icon “المواطن” توثق الحضور الجماهيري لـ مباراة ضمك ضد الهلال Icon رونالدو يشارك في فعاليات اليوم الوطني 93 Icon ترجمة أصوات الدجاج بالذكاء الاصطناعي Icon تعيين راندي جورج رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الأمريكي‎ Icon سيارة تخترق مدخل صيدلية بالرياض Icon موعد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا Icon المديفر يطل بموسم جديد من برنامج في الصورة Icon متحدث المرور لقائدي المركبات: أنتم شركاء لنا بالتزامكم Icon 350 ألف ريال مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة ولجانها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تعرض لها في مباراة الاتحاد والفتح

إصابة أحمد شراحيلي بالرباط الصليبي

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
إصابة أحمد شراحيلي بالرباط الصليبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الاتحاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن إصابة نجمه أحمد شراحيلي في الرباط الصليبي، وذلك أثناء مشاركته في مباراة الفتح أمس في الجولة السابعة من دوري روشن.

التجهيز لإجراء عملية جراحية 

وذكر الحساب الرسمي للنادي في منصة ” إكس” أن الجهازان الإداري والطبي سيقومان بإنهاء كافة الترتيبات لإجراء العملية الجراحية في الفترة المقبلة.

قد يهمّك أيضاً
الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

الاتحاد السعودي يعلن انطلاق المؤتمر الثاني للمدربين والفنيين

الاتحاد السعودي يعلن انطلاق المؤتمر الثاني للمدربين والفنيين

وكان حساب النادي نشر مقطع فيديو لنقل شراحيلي إلى إحدى مستشفيات جدة وذلك بعد إصابته خلال مجريات المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا
العالم

ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا

العالم
Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم
آخر الاخبار

Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم

آخر الاخبار
تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في طريف
السعودية اليوم

تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في...

السعودية اليوم
إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
السعودية اليوم

إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ...

السعودية اليوم
البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في طريقها لإفريقيا
حصاد اليوم

البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في...

حصاد اليوم
تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة
السعودية اليوم

تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على...

السعودية اليوم
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف