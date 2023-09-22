إصابة أحمد شراحيلي بالرباط الصليبي

أعلن نادي الاتحاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن إصابة نجمه أحمد شراحيلي في الرباط الصليبي، وذلك أثناء مشاركته في مباراة الفتح أمس في الجولة السابعة من دوري روشن.

التجهيز لإجراء عملية جراحية

وذكر الحساب الرسمي للنادي في منصة ” إكس” أن الجهازان الإداري والطبي سيقومان بإنهاء كافة الترتيبات لإجراء العملية الجراحية في الفترة المقبلة.

وكان حساب النادي نشر مقطع فيديو لنقل شراحيلي إلى إحدى مستشفيات جدة وذلك بعد إصابته خلال مجريات المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1.