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من خلال إجراءات ميسرة وسريعة

إصدار أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري عبر منصة تراضي

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
إصدار أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري عبر منصة تراضي
المواطن - واس

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نجحت وزارة العدل من خلال مركز المصالحة في إنهاء أكثر من 6 آلاف قضية تجارية صلحًا، عبر منصة تراضي الإلكترونية، بعيدًا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة، وذلك تحقيقًا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة” إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.

خدمات الصلح

ويقدم مركز المصالحة، خدمات الصلح من خلال منصة تراضي الرقمية (هنا)، حيث يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.

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وتُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة “سندات تنفيذية” يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة “تراضي” تحسنًا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

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