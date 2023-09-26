إطلاق أول عروض عالم مارڤل ضمن تقويم فعاليات جدة غدًا

تستعد إدارة تقويم فعاليات جدة 2023 لإطلاق أولى عروض “عالم مارڤل للعروض الحية” غدًا الأربعاء على مسرح صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك لأول مرة في السعودية خلال جولتها حول العالم.

وتستمر عروض عالم مارڤل حتى 20 أكتوبر المقبل، في أجواء من الحماس والإثارة والتشويق والمغامرة والمتعة، من خلال العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض الفريدة، حيث سيُتاح للجمهور من داخل السعودية وخارجها حجز التذاكر عبر الرابط التالي (هنا).

تجربة جديدة من نوعها

ويقدم هذا العرض العالمي للزوار من أهالي جدة والسياح تجربة جديدة وفريدة من نوعها، يسودها الحركة والأكشن على غرار أعمال مارڤل، والاستمتاع بمشاهدة أشهر الأبطال الخارقين مثل الرجل الحديدي، والرجل العنكبوت، وكابتن أمريكا، وأكثر من 20 شخصية أخرى، إلى جانب عروض الفيديو والتأثيرات الصوتية والبصرية المتطورة.

عروض ترفيهية ممتعة

ويحاكي “عالم مارڤل للعروض الحية” المتعة والإثارة في أفلام ومسلسلات مارڤل، من خلال عروض ترفيهية بشكل مباشر أمام الجمهور، والعديد من الفقرات المذهلة، والألعاب البهلوانية الجديدة، وكذلك المناورات الهوائية، والفنون القتالية، إضافة إلى ألعاب الدراجات النارية المثيرة، باستخدام أحدث الروبوتات والتقنيات، والمناظر الطبيعية المتنوعة لعدد من المدن حول العالم على خشبة المسرح.