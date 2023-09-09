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لدعم خدمة الاستعلام عن نتائج اختبارات القياس لمنسوبي الرئاسة

إطلاق منظومة الربط والتكامل التقني بين الأمر بالمعروف وتقويم التعليم

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
إطلاق منظومة الربط والتكامل التقني بين الأمر بالمعروف وتقويم التعليم
المواطن - فريق التحرير

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أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بديوان الرئاسة العامة، منظومة الربط والتكامل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، حيث نتج عن ذلك الربط إطلاق أولى خدماتها وهي خدمة الاستعلام عن نتائج اختبارات القياس لمنسوبي الرئاسة العامة بشكل سريع ومباشر من خلال البوابة الداخلية للرئاسة العامة.

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وبين الشيخ السند، أن الرئاسة العامة لا زالت مستمرة في تطوير مجال التحول الرقمي، فهي تسعى دائماً لتسخير التقنية لتسريع إجراءاتها وتسهيل خدماتها، موضحًا أن منظومة الربط والتكامل بين الرئاسة العامة والمركز الوطني للقياس هو أحد نماذج التحول الرقمي الذي تميزت به الرئاسة العامة مع الجهات ذوات العلاقة.

إطلاق منظومة الربط والتكامل التقني

من جهته كشف مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة الأستاذ عبدالعزيز الجويبر، أن بوابة الرئاسة الإلكترونية الداخلية تقدم هذه الخدمة الجديدة لتسهِّل على منسوبيها الاستعلام عن نتائج اختبار قياس بشكل سريع ومحدَّث، وذلك لمواكبة التسارع التقني وتقديم أفضل الحلول التقنية.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة قد عقدت مشروعاً مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس يهدف إلى إعداد معايير مهنية لموظفي الرئاسة العامة، وبناء قياس مهني يساهم في الانتقاءِ الموضوعي لمنسوبي الرئاسة العامة، وبحث وتوثيق المعايير المهنية، واستخدام طرائق علمية في انتقاء الموظفين وتعيينهم، وتوحيد معايير الاختيار وإجراءات المفاضلة.

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