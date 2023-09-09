إعلان سعودي مرتقب لإبرام اتفاق سكة حديد مع 3 دول

أفادت تقارير إعلامية بأن السعودية تستعد للإعلان عن اتفاق كبير مشترك للبنية التحتية في قمة العشرين يربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة سكك حديدية، بمشاركة كل من الإمارات وأمريكا والهند.

مبادرة رئيسية بالشرق الأوسط

وأوضحت التقارير أن شبكة السكك الحديدية المنتظر الإعلان عنها سيتم ربطها بالهند عبر الممرات الملاحية من موانئ المنطقة.

ويعد المشروع إحدى المبادرات الرئيسية في الشرق الأوسط وأحد الإنجازات الرئيسية التي سيتم تقديمها خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي نهاية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يربط المشروع الدول العربية في بلاد الشام والخليج عبر شبكة من السكك الحديدية ستربط أيضًا بالهند عبر موانئ بحرية في الخليج.

أهداف الشبكة

ويسعى المسؤولون في الدول الأربعة إلى أن يؤدي مثل هذا ‏الاتفاق بشأن البنية التحتية إلى تقليل فترات الشحن والتكاليف واستهلاك الديزل.‏

يذكر أن فكرة مشروع ربط دول الخليج وبعض الدول العربية بالهند بشبكة من السكك الحديدية طرحت خلال المحادثات التي عقدت خلال الأشهر الماضية في منتدى “مجموعة آي 2 يو 2” (I2U2)، الذي تأسس في عام 2021 ويعزى الهدف منه إلى مناقشة مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.