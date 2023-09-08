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بسبب إضراب جديد للموظفين

إلغاء عشرات الرحلات الجوية بجميع المطارات الإيطالية

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
إلغاء عشرات الرحلات الجوية بجميع المطارات الإيطالية
المواطن - فريق التحرير

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إلغاء العشرات من الرحلات الجوية في جميع المطارات الإيطالية بسبب الإضراب الوطنى الجديد لمدة 24 ساعة للعاملين على الأرض، والذى دعت إليه النقابات للمطالبة بتحسين عقودهم، وفقًا لصحيفة الجورنال الإيطالية.

رحلات جوية

وكان قد تم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية في نهاية اليوم، خلال الإضراب الأخير لعمال الخدمات الإدارية في المطارات، في 15 يوليو.

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وتم إلغاء 60 رحلة جوية في مطار ميلانو مالبينسا، بينما تم إلغاء 20 رحلة في مطار ليناتي، حسبما أفاد اتحاد القاعدة الوحدوية (CUB)، الذي نشر البيانات خلال الساعات الأولى من اليوم.

تفعيل خطة استثنائية

فيما تم تعليق عشرات الرحلات الجوية أيضًا في مطار فيوميتشينو في روما. أعلنت شركة Ita Airways، أمس عن إلغاء ما لا يقل عن 30 رحلة داخلية، وذكرت أنها قامت بتفعيل خطة استثنائية للحد من الإزعاج للركاب، وإعادة حجز أكبر عدد ممكن من المسافرين المتضررين من الإلغاءات على أول الرحلات المتاحة. 55% سيتمكنون من الطيران في نفس يوم الإضراب.

جميع الرحلات المغادرة في الرحلات الجوية إلى جزر سردينيا وصقلية مضمونة، ويعود الإضراب إلى طلب العمال تجديد العقد المتوقع لمدة ست سنوات، وتتحدث النقابات عن زيادات غير كافية في الرواتب وزيادة في ساعات العمل دون تعديل اقتصادي كاف.

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