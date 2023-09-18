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في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات

إنقاذ مقيم من نزيف بالمخ وإصابة جمجمته في حادث مروري بالرس

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
إنقاذ مقيم من نزيف بالمخ وإصابة جمجمته في حادث مروري بالرس
المواطن - واس

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نجح فريق طبي مختص بأمراض المخ والأعصاب والجراحة العامة في مستشفى الرس العام في إنقاذ حياة مقيم من الجنسية الآسيوية وإنهاء معاناته الناجمة عن تعرضه لحادث مروري نتج عنه نزيف شديد بالمخ.

تفاصيل العملية

وأفاد تجمع القصيم الصحي، أن المريض سبق وأن خضع لعملية استئصال جزء من عظمة الجمجمة وزرعت بالبطن في أحد المستشفيات، لافتاً النظر إلى أن الفريق الطبي تمكن من متابعة حالته الصحية بشكل دقيق، وبعد استقرارها تم وقف النزيف وإرجاع عظمة الجمجمة لمكانها الطبيعي في عملية جراحية استغرقت قرابة الـ 3 ساعات.

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نجاح وقف النزيف

وأكد التجمع أنه بعد التحقق من نجاح العملية ولله الحمد تم تنويم المصاب في قسم العناية ووضعه تحت الملاحظة الطبية، ومن ثم تحويله لقسم تنويم الجراحة ومتابعة حالته إلى أن استقرت بعد شفائه وغادر المستشفى.

وكان مستشفى الرس العام قد أجرى خلال النصف الأول للعام 2023م نحو 2300 عملية جراحية.

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