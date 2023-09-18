إنقاذ مقيم من نزيف بالمخ وإصابة جمجمته في حادث مروري بالرس الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تصل إلى ليبيا استقبال جماهيري كبير لنادي النصر في طهران لقطات خلابة لتهامة عسير بعد هطول الأمطار 5 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار في الغطاء النباتي هدايا خاصة من برسبوليس لـ رونالدو وساديو ماني مع انتشار المتحورات.. اللقاح المضاد لكورونا يقلل من الإصابة بالفيروس تشكيل الاتحاد المتوقع في دوري أبطال آسيا بعثة النصر تصل إلى طهران بدء موسم قطف الرمان في أكثر من 5500 مزرعة بالباحة
نجح فريق طبي مختص بأمراض المخ والأعصاب والجراحة العامة في مستشفى الرس العام في إنقاذ حياة مقيم من الجنسية الآسيوية وإنهاء معاناته الناجمة عن تعرضه لحادث مروري نتج عنه نزيف شديد بالمخ.
وأفاد تجمع القصيم الصحي، أن المريض سبق وأن خضع لعملية استئصال جزء من عظمة الجمجمة وزرعت بالبطن في أحد المستشفيات، لافتاً النظر إلى أن الفريق الطبي تمكن من متابعة حالته الصحية بشكل دقيق، وبعد استقرارها تم وقف النزيف وإرجاع عظمة الجمجمة لمكانها الطبيعي في عملية جراحية استغرقت قرابة الـ 3 ساعات.
وأكد التجمع أنه بعد التحقق من نجاح العملية ولله الحمد تم تنويم المصاب في قسم العناية ووضعه تحت الملاحظة الطبية، ومن ثم تحويله لقسم تنويم الجراحة ومتابعة حالته إلى أن استقرت بعد شفائه وغادر المستشفى.
وكان مستشفى الرس العام قد أجرى خلال النصف الأول للعام 2023م نحو 2300 عملية جراحية.