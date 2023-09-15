إيجالو يحقق إنجازًا بلقاء الوحدة ضد ضمك بعد مرور 545 يومًا

نجح اللاعب النيجيري أوديون إيجالو، نجم نادي الوحدة، في تحقيق إنجاز مميز، وذلك بعد أن سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” ضد ضمك مساء أمس في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري روشن السعودي عبر منصة “إكس” أن إيجالو نجح في إحراز ثاني هاتريك له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد مرور 545 يومًا على أول هاتريك له في الدوري وكان في شباك الأهلي حينما كان لاعبًا لـ الهلال في الجولة الـ 25 من الدوري موسم 2021/ 2022، وفاز الهلال آنذاك بنتيجة 4/ 2 يوم 18 مارس من عام 2022.

الوحدة ضد ضمك

وكان إيجالو تقدم بالهدف الأول لـ الوحدة ضد ضمك في الدقيقة الـ 17 ثم تعادل اللاعب أسان سيساي لفريق ضمك في الدقيقة الـ 36، وعند حلول الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح إيجالو في إضافة الهدف الثاني لفريق الوحدة.

وفي الشوط الثاني، سجل الوحدة هدفين عبر كل من إيجالو والأسترالي كريج جودين في الدقيقتين الـ 52 والـ 62 ثم قلص نادي ضمك الفارق عبر اللاعب سلطان فقيهي في الدقيقة الـ 84.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الوحدة 9 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ضمك عند 3 نقاط في المركز الـ 16.

وتُستكمل منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي بين الفرق لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الشباب، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتُقام مباراتان عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الهلال ضد الرياض على إستاد الأمير فيصل بن فهد، فيما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضيفًا على الخليج في إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.