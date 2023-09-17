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مدافعة عن والدتها في حرية اختيار ملابسها

ابنة رانيا يوسف تثير الانتقادات بعد هجومها على والدها

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
ابنة رانيا يوسف تثير الانتقادات بعد هجومها على والدها
المواطن - فريق التحرير

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أثارت نانسي ابنة الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها الأخيرة التي هاجمت فيها والدها المنتج محمد مختار، كما تحدثت عن اختيارها ووالدتها للملابس الجريئة.

هجوم ابنة رانيا يوسف

وقالت ابنة رانيا يوسف عن والدها في تصريحات صحفية: “أنا مش عايزة من محمد مختار حاجة، مش عايزين منه أي حاجة، حتى لو فيلم أو مهرجان أو أي حاجة، أنا كنانسي مش عايزة منه أي حاجة”.

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ولاقت رانيا يوسف، هجومًا حادًا من قبل الجمهور على تصريحات ابنتها نانسي ضد والدها محمد مختار.

دعم في اختيار الملابس

وفي سياق آخر، أوضحت نانسي مختار أنها لا تشعر بالضيق عند انتقاد الجمهور لملابسها قائلة: “مش بتضايق خالص وشكلي حلو والفستان اللي لبسته من ماما شكله حلو على الريد كاربت ومش ببص للانتقادات”، في إشارة إلى الفستان الجريء الذي ارتدته رانيا يوسف وتسبب لها في أزمة وسمي “فستان البطانة”.

وأكدت حبها الشديد لوالدتها قائلة: “هي أطيب إنسانة في حياتي مش بقول كده عشان هي مامتي لكن عشان هي صاحبتي وأختي وكل حاجة في حياتي، وبقالي معاها 20 سنة في الحياة كل يوم”.

ولفتت إلى أنها من الممكن أن تخوض تجربة التمثيل إذا كان الورق جيدًا، معربة عن دعمها لوالدتها رانيا يوسف في حرية اختيار ملابسها رغم الانتقادات التي تتعرض لها، قائلة: “محدش له عندها حاجة تعمل اللي عايزاه، اللي مش عاجبه ميحبناش وميتابعناش”.

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