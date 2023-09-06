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اجتماع لحكام دوري روشن السعودي

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٠ مساءً
اجتماع لحكام دوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقد الاجتماع الدوري الأول لحكام دوري روشن السعودي في القصيم، يومي 7 و8 سبتمبر.

لجنة الحكام تعقد الاجتماع الدوري الأول

ويشهد الاجتماع الدوري في يومه الأول مراجعة للحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة من الأولى وحتى الخامسة من دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى محاضرات في بعض الجوانب المتعلقة بقانون كرة القدم.

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اجتماع لحكام دوري روشن السعودي
موعد الاجتماع – المصدر saff

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه، إلى أن الفترة المسائية تشهد تطبيقات ميدانية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتمارين لياقية.

وتعقد لجنة الحكام اجتماعاتها الدورية لمراجعة الحالات التحكيمية، والوقوف على أبرز الملاحظات في الجولات السابقة لتلافيها في الجولات القادمة من دوري روشن السعودي هذا الموسم.

لجنة الحكام
شعار اللجنة – المصدر saff

جدول ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الخامسة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الاتحاد بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق، ثم النصر بـ9 نقاط، يليه الفتح بـ8 نقاط.

ويقع الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، أبها والطائي، ثم الخليج برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأخدود، الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، يليه الشباب بنقطتين بالتساوي مع الحزم متذيل الترتيب.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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