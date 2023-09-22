اختطاف 35 طالبًا وموظفًا من جامعة شمال نيجيريا

تاليسكا يعزز من تفوق النصر بالهدف الثالث توقعات طقس اليوم الوطني 93: رياح وأتربة فرانك كيسي يقلص الفارق لـ الأهلي عروض جوية تزين سماء تبوك احتفاء باليوم الوطني القبض على 3 مروجين بنجران والشمالية وجازان تاليسكا يسجل ثاني أهداف النصر السفيرة الأمريكية بلبنان: إطلاق النار على السفارة لم يرهبنا الرياض محط الأنظار ومقصد الرحالة والمستكشفين لقطات لأقدم سارية شاركت في توحيد السعودية رونالدو يسجل الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق
أعلن متحدث باسم حاكم ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، أن مسلحين خطفوا 35 طالبًا وموظفًا من جامعة في شمال غرب البلاد، اليوم الجمعة، في أول عملية اختطاف كبيرة لطلاب هذا العام.
وانتشرت العصابات المسلحة في شمال غرب البلاد في السنوات الأخيرة، وقامت بعمليات خطف للحصول على فدية، ونهبت مجتمعات محلية ودمرتها، وقتلت مدنيين.
ولم تحقق محاولات قوات الأمن لوقف نشاط هذه العصابات نجاحًا يذكر.
وذكر المتحدث موجيرا يوسف، أن مسلحين خطفوا 24 طالبًا وعشرة موظفين وحارس أمن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من جامعة جوساو الاتحادية.