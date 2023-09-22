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للحصول على فدية

اختطاف 35 طالبًا وموظفًا من جامعة شمال نيجيريا

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
اختطاف 35 طالبًا وموظفًا من جامعة شمال نيجيريا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن متحدث باسم حاكم ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، أن مسلحين خطفوا 35 طالبًا وموظفًا من جامعة في شمال غرب البلاد، اليوم الجمعة، في أول عملية اختطاف كبيرة لطلاب هذا العام.

الحصول على فدية

وانتشرت العصابات المسلحة في شمال غرب البلاد في السنوات الأخيرة، وقامت بعمليات خطف للحصول على فدية، ونهبت مجتمعات محلية ودمرتها، وقتلت مدنيين.

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ولم تحقق محاولات قوات الأمن لوقف نشاط هذه العصابات نجاحًا يذكر.

وذكر المتحدث موجيرا يوسف، أن مسلحين خطفوا 24 طالبًا وعشرة موظفين وحارس أمن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من جامعة جوساو الاتحادية.

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