اختناق 7 ركاب داخل طائرة مصرية

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كشفت وسائل إعلام عن إصابة 7 ركاب في طائرة مصرية بحالة اختناق بسبب تعطل أجهزة التكييف.
واضطرت الطائرة، التي تتبع شركة إير كايرو للطيران، إلى العودة لمطار القاهرة الدولي بعد إقلاعها.
وقالت مصادر ملاحية بالمطار: إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة يطلب فيها العودة إلى المطار، مشيرةً إلى أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، وإخطار إدارة الحجر الصحي لتجهيز سيارات الإسعاف.
وأفادت بأنه فور هبوط الطائرة تم إنزال الركاب وإسعاف الركاب السبعة، لافتةً إلى أنه لم يتم نقل أي حالة إلى المستشفيات.
وأكدت أن الطائرة عادت للإقلاع مجددًا بعد التعامل مع المصابين، منوهةً بأنه تم التعامل معهم وعلاجهم.