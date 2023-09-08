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اضطرت للعودة لمطار القاهرة الدولي

اختناق 7 ركاب داخل طائرة مصرية

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ صباحاً
اختناق 7 ركاب داخل طائرة مصرية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام عن إصابة 7 ركاب في طائرة مصرية بحالة اختناق بسبب تعطل أجهزة التكييف.

عودة لمطار القاهرة

واضطرت الطائرة، التي تتبع شركة إير كايرو للطيران، إلى العودة لمطار القاهرة الدولي بعد إقلاعها.

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وقالت مصادر ملاحية بالمطار: إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة يطلب فيها العودة إلى المطار، مشيرةً إلى أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، وإخطار إدارة الحجر الصحي لتجهيز سيارات الإسعاف.

تم التعامل معهم وعلاجهم

وأفادت بأنه فور هبوط الطائرة تم إنزال الركاب وإسعاف الركاب السبعة، لافتةً إلى أنه لم يتم نقل أي حالة إلى المستشفيات.

وأكدت أن الطائرة عادت للإقلاع مجددًا بعد التعامل مع المصابين، منوهةً بأنه تم التعامل معهم وعلاجهم.

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