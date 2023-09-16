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أنقرة لا يمكنها الانضمام إلى التكتل

استبعاد دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي يزعج أردوغان

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
استبعاد دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي يزعج أردوغان
المواطن - فريق التحرير

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ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى احتمالية تخلي أنقرة عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تقرير الاتحاد بشأن استبعاد ترشح انضمام تركيا.

رد أردوغان

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن أنقرة يمكن أن تبتعد عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر، وذلك ردًا على سؤال بشأن محتوى تقرير للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا.

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وقال التقرير الذي تم تبنيه الأسبوع الماضي إن عملية انضمام تركيا إلى التكتل المكون من 27 عضوًا لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف إطار مواز وواقعي للعلاقات مع أنقرة.

التخلي عن الحلم

وأضاف أردوغان، إننا نجري تقييمًا لعملية انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، وقد نتخلى عن مشروع الانضمام إذا لزم الأمر، وفق “بلومبرغ”.

يأتي ذلك بعد شهرين من إعلان الاتحاد الأوروبي، استعداده لاستئناف التواصل مع تركيا بشأن انضمامها إليه بشروط مسبقة ستتضمن أن تكون تركيا أكثر مرونة فيما يتعلق بقضية قبرص.

تعثر المفاوضات

وصارت تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 24 عامًا، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف التكتل المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

وقال أردوغان للصحفيين قبل بدء رحلة إلى الولايات المتحدة: “يحاول الاتحاد الأوروبي الانفصال عن تركيا، سنجري تقييماتنا في ضوء هذه التطورات وإذا لزم الأمر يمكننا أن نبتعد عن الاتحاد الأوروبي”.

التقرير الأوروبي

وقالت وزارة الخارجية التركية الأسبوع الماضي إن تقرير البرلمان الأوروبي يحتوي على اتهامات وأحكام مسبقة لا أساس لها من الصحة ويتبع نهجًا سطحيًا وغير ثاقب البصر تجاه علاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي.

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