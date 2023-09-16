استبعاد دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي يزعج أردوغان

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى احتمالية تخلي أنقرة عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تقرير الاتحاد بشأن استبعاد ترشح انضمام تركيا.

رد أردوغان

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن أنقرة يمكن أن تبتعد عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر، وذلك ردًا على سؤال بشأن محتوى تقرير للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا.

وقال التقرير الذي تم تبنيه الأسبوع الماضي إن عملية انضمام تركيا إلى التكتل المكون من 27 عضوًا لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف إطار مواز وواقعي للعلاقات مع أنقرة.