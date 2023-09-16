استبعاد دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي يزعج أردوغان

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ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى احتمالية تخلي أنقرة عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تقرير الاتحاد بشأن استبعاد ترشح انضمام تركيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن أنقرة يمكن أن تبتعد عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر، وذلك ردًا على سؤال بشأن محتوى تقرير للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا.
وقال التقرير الذي تم تبنيه الأسبوع الماضي إن عملية انضمام تركيا إلى التكتل المكون من 27 عضوًا لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف إطار مواز وواقعي للعلاقات مع أنقرة.
وأضاف أردوغان، إننا نجري تقييمًا لعملية انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، وقد نتخلى عن مشروع الانضمام إذا لزم الأمر، وفق “بلومبرغ”.
يأتي ذلك بعد شهرين من إعلان الاتحاد الأوروبي، استعداده لاستئناف التواصل مع تركيا بشأن انضمامها إليه بشروط مسبقة ستتضمن أن تكون تركيا أكثر مرونة فيما يتعلق بقضية قبرص.
وصارت تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 24 عامًا، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف التكتل المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.
وقالت وزارة الخارجية التركية الأسبوع الماضي إن تقرير البرلمان الأوروبي يحتوي على اتهامات وأحكام مسبقة لا أساس لها من الصحة ويتبع نهجًا سطحيًا وغير ثاقب البصر تجاه علاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي.