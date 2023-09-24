رثاء وحزن في الوسط الصحفي بعد وفاة هاني نقشبندي استعراض بالخيول في جازان احتفالًا باليوم الوطني فيديو لـ تركي آل الشيخ عن موسم الرياض: توقع أي شيء نيوكاسل يونايتد يُمطر شباك شيفيلد بثمانية أهداف نظيفة ضبط 8 مواطنين إثر مشاجرة جماعية بالطائف الفنون الشعبية ضمن احتفالات أهالي نجران باليوم الوطني التعاون يُقصي القادسية ويعبر لدور الـ 16 لا يوجد منتج غذائي يساعد على التخسيس رقم قياسي لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد وست هام الاتفاق يهزم جدة برباعية ويصعد لثمن نهائي كأس الملك
تصدرت الخيول احتفالات اليوم الوطني بجازان، حيث شهدت احتفالات شعبية واستعراضًا بالخيول ابتهاجًا بتلك المناسبة التاريخية.
وخلال الاحتفالات، حمل الفرسان علم السعودية أثناء استعراضهم فيما اصطف مؤدو الرقصات الشعبية وسط فرحة غامرة سيطرة على الحضور، بحسب قناة العربية.
من المعروف أن فعاليات اليوم الوطني في مختلف المناطق تتسق مع أهداف حضارية وتربوية تستهدف تنمية قيم الانتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة وتعريفهم بتاريخ السعودية من خلال تنظيم الاحتفالات ذات الطابع التاريخي المؤثر.
كذلك احتفى أهالي منطقة نجران باليوم الوطني بإقامة عدد من الفعاليات والبرامج الوطنية في مشاهد بعثت على الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة السعيدة.
وتشتهر المنطقة بعدد من الفنون الشعبية والفلكلورات التي كانت حاضرة ضمن احتفالات الأهالي مثل الرزفة، والزامل، في مشهد بديع، وفي تناغم شعبي وفلكلوري من الرقصات ذات السمة الواحدة.
احتفالات شعبية.. واستعراض بالخيول في قرى المخلاف شمال محافظة #صبيا بمنطقة #جازان بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_93
عبر:
@m_almawasi pic.twitter.com/ApFWs9i8XA
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 24, 2023