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وسط فرحة غامرة سيطرت على الحضور

استعراض بالخيول في جازان احتفالًا باليوم الوطني

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
استعراض بالخيول في جازان احتفالًا باليوم الوطني
المواطن - فريق التحرير

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تصدرت الخيول احتفالات اليوم الوطني بجازان، حيث شهدت احتفالات شعبية واستعراضًا بالخيول ابتهاجًا بتلك المناسبة التاريخية.

علم السعودية

وخلال الاحتفالات، حمل الفرسان علم السعودية أثناء استعراضهم فيما اصطف مؤدو الرقصات الشعبية وسط فرحة غامرة سيطرة على الحضور، بحسب قناة العربية.

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من المعروف أن فعاليات اليوم الوطني في مختلف المناطق تتسق مع أهداف حضارية وتربوية تستهدف تنمية قيم الانتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة وتعريفهم بتاريخ السعودية من خلال تنظيم الاحتفالات ذات الطابع التاريخي المؤثر.

كذلك احتفى أهالي منطقة نجران باليوم الوطني بإقامة عدد من الفعاليات والبرامج الوطنية في مشاهد بعثت على الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة السعيدة.

فنون شعبية

وتشتهر المنطقة بعدد من الفنون الشعبية والفلكلورات التي كانت حاضرة ضمن احتفالات الأهالي مثل الرزفة، والزامل، في مشهد بديع، وفي تناغم شعبي وفلكلوري من الرقصات ذات السمة الواحدة.

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