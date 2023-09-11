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بسبب قضية غير أخلاقية تورط فيها

استقالة لويس روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
استقالة لويس روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم
المواطن - فريق التحرير

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قدم لويس روبياليس استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك على خلفية تورطه في قضية غير أخلاقية بعد فوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات في أغسطس الماضي.

لويس روبياليس يستقيل 

وواجه روبياليس صاحب الـ 46 عامًا رد فعل شعبي عنيف بعد تصرفات غير أخلاقية بدرت منه بعد نهائي مونديال السيدات، مما عرضه للكثير من الهجوم والانتقادات، والمطالبة برحيله.

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لويس روبياليس

وكان المنتخب الإسباني فاز بكأس العالم للسيدات على حساب المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد سجلته اللاعبة أولجا كارمونا في الدقيقة الـ 30 من عمر المباراة.

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