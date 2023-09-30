Icon

شكاوى من انقطاع الكهرباء وتلف الأجهزة والشركة توضح آلية التعويض Icon تحذير من القنصلية السعودية في إسطنبول لجميع المواطنين Icon افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة ضمن تقويم فعاليات جدة Icon شاموسكا يقود التعاون لتحقيق أفضل انطلاقة Icon 4 أرقام مميزة تُبرز تألق النصر هذا الموسم Icon نادي الاتحاد يُغادر إلى أصفهان لملاقاة سباهان Icon رونالدو أكثر لاعب في العالم مساهمة بالأهداف هذا الموسم Icon هل التسجيل في حساب المواطن متاح للدفعات القادمة؟ وماذا عن الدعم الإضافي؟ Icon موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون Icon الفيحاء يُنهي سلسلة مميزة لنادي الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
يوم الثلاثاء المقبل

افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة ضمن تقويم فعاليات جدة

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة ضمن تقويم فعاليات جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تستعد إدارة تقويم فعاليات جدة 2023 الثلاثاء المقبل إلى افتتاح منطقة فعاليات ترفيهية جديدة؛ حديقة الحيوانات المغلقة، التي سيتم افتتاحها خلال الفترة من 3 أكتوبر الجاري إلى 16 نوفمبر المقبل.

افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة

ويواصل التقويم من خلال حديقة الحيوانات المغلقة التي تعد من أهم مناطق تقويم فعاليات جدة في الفترة المقبلة، استضافة أبرز المناطق والعروض الترفيهية، محققاً نجاحات كبيرة في جذب الزوار؛ للاستمتاع بباقة من الخدمات المتكاملة، وقضاء أوقات من المتعة والترفيه، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من فعاليات وأنشطة ومناطق تناسب الأذواق والأعمار كافة.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 230.85 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 230.85 ريال

أكثر من 300 قتيل وجريح بانفجار مستودع وقود في كراباخ

أكثر من 300 قتيل وجريح بانفجار مستودع وقود في كراباخ

فعاليات متنوعة خلال 45 يوماً

وتستمر فعاليات المنطقة على مدى 45 يوماً، حيث سيتم فتح أبوابها يومياً من الساعة 4 إلى 11 مساءً، وتقدم للأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة من محبي الحيوانات والحياة البريّة تجارب ممتعة، والاستمتاع بأجواء الغابة من خلال التفاعل مع عدد كبير من الحيوانات المتنوعة والنادرة، والحيوانات الأليفة، وكذلك الطيور المختلفة والزواحف.

وتناسب الحديقة جميع الفئات والأعمار من الأفراد والعوائل، وكذلك الزيارات المدرسية، للاستمتاع بتجربة مميزة، ومشاهدة مجموعة واسعة ومتنوعة من الحيوانات البرية تحت سقف واحد في حديقة مغلقة ومكيّفة.

ويُمكن للجمهور من داخل وخارج المملكة حجز التذاكر للاستمتاع بتجربة حديقة الحيوانات المغلقة وفعاليات المنطقة المتنوعة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا جراء إعصار دانيال
العالم

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا...

العالم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن

وظائف
طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي
غرائب

طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه...

غرائب
وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية

وظائف
طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية
السعودية اليوم

طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة...

السعودية اليوم
وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً
آخر الاخبار

وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250...

آخر الاخبار
8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي
السعودية اليوم

8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا...

السعودية اليوم
توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن
حساب المواطن

توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب...

حساب المواطن