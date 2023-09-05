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الحرارة قد تصل إلى 48 درجة مئوية

الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأصفر على منطقة مكة المكرمة، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة مكة المكرمة غدًا موجة حارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تصل إلى 48 درجة مئوية.

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آخر أيام الصيف

على صعيد آخر، أفاد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، بأن اليوم هو آخر أيام الصيف حسابيًّا عند العرب وغدًا أول أيام طوالع الخريف وهو “الجبهة” وأول أيام الصفري.

وتوقع الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” وفقًا لنماذج الطقس العددية هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة، وسط توقعات بانحسارها على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة، فيما تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة واليمن والإمارات وسلطنة غمان تسبقها برياح نشطة ومغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

 

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