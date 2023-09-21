الأعلام السعودية تزين طرق الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ93

تزينت طرق العاصمة الرياض، بالأعلام السعودية، احتفالًا باليوم الوطني الـ93، حيث تشهد السعودية احتفالات واسعة مع حلول هذه الذكرى التي يفتخر بها كل سعودي.

ونشرت قناة “العربية” مقطع فيديو، يبرز تزين طرقات الرياض بالأعلام السعودية التي كانت ترفرف عاليًا.

93 موقعًا للاحتفال

وكانت أمانة منطقة الرياض حددت 93 موقعًا للاحتفال باليوم الوطني الـ93 “نحلم ونحقق”، لتغطي جميع المراكز والمحافظات التابعة للمنطقة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الانتماء الوطني وتحفيز المشاركة الفاعلة للسكان.

وأوضحت الأمانة أن المواقع المستهدفة لاستضافة فعاليات بلديات المنطقة تشمل حدائق ومتنزهات وساحات بلدية ومراكز احتفالات وميادين وقرى تراثية وملاعب ودواوين، تم تجهيزها لتكون قريبة للمواطنين والزوّار.

فعاليات متنوعة

وبيّنت أن جميع المواقع ستشهد فعاليات متنوعة منها المسيرة الوطنية والعرضة السعودية والمحاورات الشعرية، وأنشطة مخصصة للأطفال، إلى جانب عروض تفاعلية وجوائز مختلفة.

وطبقاً للأمانة، فقد جهزت بلدية محافظة الخرج 7 مواقع لاستقبال فعاليات اليوم الوطني، إضافة إلى 6 مواقع في بلدية روضـة سـديـر، و5 مواقع في كل من بلديات محافظات وادي الدواسر، والقويعية، والحريق، إضافة إلى 4 مواقع أخرى في محافظة الزلفي.

كما تم تحديد 3 مواقع للفعاليات في كل من بلديات محافـظـات الـدلـم، المجمعة، حريملاء، مرات، والدوادمي، إلى جانب محافظة عفيف، وبلدية حلبان، فيما جهزت 6 بلديات موقعين و28 بلدية موقعًا واحدًا لكل منها.