الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة

زيَّنت الألعاب النارية، الواجهة البحرية جدة، وأضاءتها بألوانها المختلفة سماء كورنيش عروس البحر الأحمر، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 93.

وشهد الحضور العديد من العروض المتنوعة للألعاب النارية، التي رسمت لوحات فنية رائعة بألوان الوطن، إلى جانب تشكيلات أخرى بأحجام مختلفة، يصاحبها أغاني وطنية، احتفاءً بهذه المناسبة.