الإعصار لي يُهدد كندا

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وصل الإعصار “لي” إلى أقصى غرب إقليم نوفاسكوشيا في كندا، محملا برياح قوية، ما أدى إلى غرق الشوارع وتسجيل وفاة وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي.
ويتحرك الإعصار “لي” شمالاً بعد وصوله إلى البر في لونج يلاند، وهي جزيرة صغيرة جنوب غربي هاليفاكس، بينما تسبب الإعصار في فيضانات على الساحل وسقوط أمطار غزيرة على أنحاء من ساحل مين ومنطقة كندا الأطلسية، فيما انقطع التيار الكهربائي في إقليم نوفاسكوشيا الكندي عن نحو 120 ألف شخص.
وبحسب خبراء الأرصاد الجوية لا يزال الأعصار قويًا محملاً برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد.