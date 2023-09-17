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يقدر ثمنها 6.2 ملايين درهم

الإمارات تضبط 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
الإمارات تضبط 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت إدارة الاستخبارات الجمركية بجمارك دبي في الإمارات، تهريب 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة تقدر قيمتها السوقية بنحو 6.2 ملايين درهم عبر الشحن الجوي.

تفاصيل عملية الضبط

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، تعود تفاصيل الضبطية إلى اشتباه الفريق الخاص في إدارة الاستخبارات الجمركية في شحنتين كانتا قادمتين من إحدى الدول الآسيوية تحتوي الشحنة الأولى على 20 طردًا بوزن 460 كيلو جرامًا وبتفتيش الشحنة وفتح الطرود تم العثور على مواد مخدرة وأدوية وعقاقير مقيدة بـ33.284 حبة وتقدر قيمتها السوقية بنحو مليون درهم.

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فيما كانت تحتوي الشحنة الثانية على 22 طردًا بوزن 520 كيلو جرامًا من الترامادول أي 175300 حبة، وتقدر قيمتها السوقية بنحو  5.25 ملايين درهم، وبناء على ذلك تم تسليم البضاعة وأصحاب العلاقة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي وفق الإجراءات القانونية.

تصدي الإمارات لتهريب المخدرات

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: “تبنت جمارك دبي هدفاً رئيسياً في استراتيجيتها 2021-2026، وهو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، عبر مواردها البشرية وأنظمتها الخاصة من خلال تعزيز الأمن وحماية المجتمع والاقتصاد”.

وثمن جهود أعضاء إدارة الاستخبارات الجمركية بالإمارات، وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين فيه، وحرصهم على تعزيز مكانة دبي والإمارات عالمياً، بتصديهم لمحاولات تهريب المواد المخدرة وحماية المجتمع والأفراد من مخاطرها وأضرارها وتأثيراتها المضاعفة على صحة وسلامة البشر والجوانب الاقتصادية والمجتمعية، سواء كانت هذه المواد متجهة إلى السوق المحلي أو إلى أي دولة أخرى عبر دبي.

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