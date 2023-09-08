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اللاعب لم يغادر الاتحاد بفترة الانتقالات الصيفية

الاتحاديون: عودة عبدالرحمن العبود مطلبنا

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
الاتحاديون: عودة عبدالرحمن العبود مطلبنا
المواطن - محمد سمعه

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طالبت جماهير الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بحل أزمة اللاعب عبدالرحمن العبود وإعادته مجددًا للمشاركة في صفوف الفريق الكروي الأول حيث تم استبعاده في الفترة الماضية بقرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

طلب جماهير الاتحاد حول عبدالرحمن العبود

ودشنت الجماهير وسمًا في منصة ” إكس” بعنوان: ” مطلب الاتحاديين عودة العبود”، وذلك بعد عدم تمكن نادي الاتحاد من بيع أو إعارة العبود خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد
العبود

وفي وقت سابق، علق العبود قائلًا: “بعد انقضاء فترة التسجيل وبعد السكوت الطويل احترامًا للكيان ولعقدي ومحبتي لجمهور العميد، تمنيت أن يكون الحال أفضل مما كان خصوصًا في قضية التجاهل والإبعاد التي لا أعلم حتى هذه اللحظة ما هي الأسباب”.

وأضاف عبدالرحمن العبود عبر خاصية “ستوري”، على حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “انتظرت الحراك والإنصاف لكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب وأي تواصل والحال هو الحال”.

 

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