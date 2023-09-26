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تسبب في هدف لفريق الخلود

الاتحاديون يوجهون رسالة لـ سانتو بعد خطأ أحمد بامسعود

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
الاتحاديون يوجهون رسالة لـ سانتو بعد خطأ أحمد بامسعود
المواطن - فريق التحرير

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انتقدت جماهير نادي الاتحاد، اللاعب أحمد بامسعود، وذلك بعد أن تسبب في هدف نادي الخلود مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين اليوم في دور الـ 32 لـ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

خطأ قاتل من أحمد بامسعود

وأهدى بامسعود تمريرة الهدف للاعب الأرجنتيني ماريانو فازكيز مما جعل جماهير الاتحاد تهاجم اللاعب وتطالب المدرب البرتغالي نونو سانتو بعدم الاعتماد عليه في المباريات المقبلة لتراجع مستواه مؤخرًا.

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وفي الشوط الأول، كان العميد سجل الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي روبيرتو كوريا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 18.

بامسعود - 2

الخلود ضد الاتحاد 

ونجح بعد ذلك فريق الخلود في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الأرجنتيني ماريانو فازكيز في الدقيقة الأربعين.

وتقام المباراة بين الفريقين حاليًّا على ملعب نادي الحزم في الرس.

وفي مباراة الخلود ضد الاتحاد، يُدير الروماني شفيليت أندري المباراة ويعاونه كل من سيباستيان جيورجها وميهاي ماريكا ومحمد أبو شقارة كحكم رابع، حكم الفيديو سيكون أوفيديو هاتيجان ومحمد الحنفوش مساعدًا لحكم الفيديو.

 

 

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